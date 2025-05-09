Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmaya yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Genç dostu vizyonuyla öne çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde hayata geçirilen “Gençlik Günleri ve Şöleni” programı, 17-18 Mayıs tarihlerinde birbirinden özel etkinliklerle Kahramanmaraşlı gençleri buluşturacak.

Gençlik ve Eğitim Dünyası Aynı Sahnedeki Buluşacak

Etkinliklerin ilk günü olan 17 Mayıs Cumartesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Gençlik ve Benim Hocam Buluşması” düzenlenecek. Saat 14.00’da başlayacak programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazeteci Adem Metan ve eğitim platformu “Benim Hocam”ın sevilen eğitmenleri Bayram Meral ile Ramazan Yetgin, gençlerle bir araya gelerek ilham veren konuşmalar yapacak.

Eğlence ve Sosyal Medya Dünyası Gençlerle Buluşuyor

18 Mayıs Pazar günü ise programlar Milli İrade Meydanı’na taşınacak. Saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, Alem FM’in sevilen radyo programcıları Serdar Gökalp, Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım, gençlerle samimi bir söyleşide buluşacak. Mizah ve radyo deneyimleri eşliğinde gerçekleşecek bu buluşma, eğlenceli anlara sahne olacak. Ardından saat 16.00’da yine Milli İrade Meydanı’nda, gazeteci Adem Metan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek “Fenomen Buluşması”nda sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden Gökhan Ünver ve Ömer Başdoğan, gençlerle deneyimlerini paylaşacak. Dijital dünyanın yükselen yüzleriyle gerçekleşecek bu etkinlikte, sosyal medya ve içerik üreticiliği konuları ele alınacak.

Emre Aydın’dan Gençlere Özel Konser

Gençlik Günleri’nin finali ise müzikle taçlanacak. 18 Mayıs Pazar günü saat 20.30’da, Türk rock müziğinin güçlü sesi Emre Aydın, Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Sanatçı, sevilen şarkılarını gençler için seslendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

Tüm Etkinlikler Ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Gençliğe değer veren anlayışımızla, şehrimizin dört bir yanından tüm gençlerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” denildi. Etkinliklerin tamamının ücretsiz olacağı ve katılımın tüm gençlere açık olduğu belirtildi.