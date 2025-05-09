Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Ankara’da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda yerini alarak kentin köklü kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını tanıtıyor. Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 7 Mayıs Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açan fuarda, Kahramanmaraş standı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Hat, tezhip, ebru, çini gibi İslam sanatlarının en nadide örneklerinin sergilendiği stantta, Kahramanmaraş’ın kadim sanat geleneği katılımcılarla buluşturuluyor.

KAMEK’te Üretilen Ürünler Katılımcıların Beğenisine Sunuluyor

Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda (KAMEK) üretilen el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerden tam not alırken; sanatseverler, ustaların performanslarını yakından görme fırsatı buldu. Stantta sergilenen ürünler, hem sanatsal nitelikleri hem de kültürel taşıyıcılıkları bakımından dikkat çekiyor. Fuar süresince binlerce kişinin ziyaret ettiği Kahramanmaraş standı, şehrin kültür turizmine katkı sunarken aynı zamanda el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir tanıtım platformu oldu. Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, 11 Mayıs Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. Fuara gelen sanatseverler, Kahramanmaraş standında geçmişten günümüze uzanan sanatsal bir yolculuğa çıkma fırsatını yakalayacak.