"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik Kahramanmaraş Belediyesi Fuar Merkezi’nde (KAFUM) gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet veren kuruluşlar başta olmak üzere, bakanlıklar 40’tan fazla kurum ve kuruluşun stant açtığı etkinlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de tüm bölüm ve programları ile yerini aldı.

Öğrencilerin yanı sıra ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği KİÜ standında, üniversite bünyesinde verilen eğitimler anlatıldı. İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan oyunlar ve sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen oyun sunumları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tüm ziyaretçilere sağlık taraması hizmeti gerçekleştirdi. Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin de yer aldığı etkinlikte, havacılık ve savunma sanayii açısından yüksekokulun önemi ve verilen eğitimler hakkında katılımcılar bilgilendirdi.

Etkinliğin açılışında yer alan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, fuar alanını ziyaret eden Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ve protokol üyelerini konuk ederek, üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rektör Bakan, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Devletin hemen hemen tüm kurumlarıyla bu etkinlikte yer aldığını kaydeden Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Bugün hem üniversitelerimizde hem de ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gören çocuklarımız için çok önemli bir etkinliğe şehir olarak ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın alt kuruluşları başta olmak üzere bakanlıklarımız, savunma sanayii kuruluşlarımız bugün Kahramanmaraş’talar. Tüm bu kurum ve kuruluşlarımızın sağladığı burs, hibe, fon ve kredi destekleri, staj programları, uluslararası proje fırsatları, sosyal ve kültürel etkinlikler, birbirinden başarılı projeler, öğrencilerimize anlatılıyor. Biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak bu güzel etkinlikte yerimizi aldık. Hem yaptığımız çalışmaları anlattık hem de ziyaretçilerimize üniversitemizi tanıttık. Bu arada üniversitemizin bölüm ve programlarında eğitim gören öğrencilerimizi de fuar alanına getirdik, bu imkanları yakından görmelerini sağladık. Ben Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız başta olmak üzere, bu anlamlı etkinliğe katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu’nunda, yakından takip ettiği üniversite etkinlikleri kapsamında, KİÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından ziyaretçilere yöresel ekşili çorba ikramında bulunuldu. Öğrencilerin kariyer planlamasına ciddi katkı sunan etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü saat 17.00’a kadar ziyaret edilebilecek.