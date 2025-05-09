KSÜ İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlik, İlahiyatlar Arası Kuran-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması birincisi KSÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk’ünKur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış konuşmalarını KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Çalıştaya, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nasi Aslan, KSÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep Çetintaş ve birçok akademisyen katkı sundu.

Prof. Dr. Ahmet Abay, açılış konuşmasında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinden gelen İslam hukuku alanında uzman akademisyenlerle Kahramanmaraş’ta çalıştayın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Abay “Bölgesel çaptaki bu geniş katılımın, aile kurumunun korunması ve devamlılığına katkılar sunacağına inanıyoruz. Çalıştayın bu alanda çalışma yapacak bilim adamlarına ve vatandaşlarımıza katkı sunmasını diliyorum.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konuşmasında aile olgusunun modern dünyada karşılaştığı zorluklara değinerek, “İslam hukuku çerçevesinde aile kurumunu sürdürülebilir kılmak adına bu çalıştayım büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Katılımcıların ortaya koyacağı öneriler, toplumun temel yapısı olan aileyi koruma yolunda kıymetli olacaktır.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ise, “Aile Yılı” kapsamında düzenlenen bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Sadece İslam hukuku ile sınırlı kalmayacak; tefsir ve hadis çalışmalarıyla da sürecek bir dizi etkinliğin parçası olarak bu çalıştayı organize ettik. Öğleden sonraki oturumlarda yoğun tartışmalar yaparak, doğru bildiklerimizi savunmaktan geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasi Aslan, aileyle ilgili iki temel sorun olarak evlilikten kaçınma ve evliliklerin sürdürülememesi problemlerine dikkat çekti. Bu sorunların altında yatan nedenlerden birinin, genç kuşaklarda gözlemlenen sorumluluktan kaçınma eğilimi olduğunu belirtti.

KSÜ İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Recep Çetintaş ise, aile kurumunun günümüzde ideolojik saldırılarla karşı karşıya olduğunu ve bu saldırıların sosyal, ekonomik ve hukuki birçok boyutu bulunduğunu ifade etti. Çetintaş, kadın hakları üzerinden yürütülen bazı yaklaşımların kadınları özgürleştirmek yerine sapkın ideolojilere bağımlı hale getirdiğini, 6284 sayılı Kanun gibi düzenlemelerin aile kurumuna zarar verdiğini ileri sürdü.

Prof. Çetintaş, “İslam hukukunda erkek evin reisi olarak ailenin geçimini üstlenmekte ve kadına ait olan mihri ödemek ve belli bir süre nafaka vermekle yükümlüdür. Ancak Medeni Kanun’daki uygulamalar, özellikle erkeği ekonomik ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Ailede kadın ve erkeğin birlikte öne çıktığı çift başlılık anlayışı sağlıklı bir anlayış değildir. Kadının her yönüyle güçlü bir erkeği tercih etmesi, biyolojik ve sosyolojik gerçekliğe dayanmaktadır.” dedi.

Ayrıca, aile mahkemelerinde çocukların taraf tutulmaya yönlendirilmesinin hem ebeveyn ilişkilerini hem de çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğine değinen Çetintaş, mevcut sistemin babaları dışlayan bir hale geldiğini savundu. Toplumun temel taşı olan ailenin korunmasının, hem mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesiyle hem de İslam hukukunun çözüm önerilerinin dikkate alınmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda öğrencilere yönelik bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesiDoç. Dr. Mehmet Onur’un üstlendiği panele, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Birsin ve Prof. Dr. Ali Duman konuşmalarıyla katkıda bulundu.

Çalıştayın son oturumunda ise sunulan bildirilerin kitap bölümü olarak yayınlanmasına yönelik planlamalar yapıldı. Katılımcılar, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak ortak akıl oluşturmayı hedefledi.

Etkinlik, akşam yemeği ve kapanış programıyla sona erdi.