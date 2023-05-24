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Elbistan’da Kaçak Silah Operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak silah operasyonunda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elbistan’da Kaçak Silah Operasyonu

Elbistan’da Kaçak Silah Operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçak silah operasyonunda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:16

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince müşterek yapılan operasyonda kentte yer alan av bayinde, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada faturasız ve ruhsatsız 28 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kısa namlu dipçiksiz pompalı tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca bir tabanca üzerinde 11 adet fişek, 16 adet AK 47 mermi, dürbünlü yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak silahlara el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 24.05.2023 21:32
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