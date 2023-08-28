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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:15

Edinilen bilgiye göre, ilçede asrın felaketi sonrası kalıcı kontların inşaatında görevli 29 yaşındaki Ali Parlak, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ali Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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