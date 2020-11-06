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Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma

Şanlıurfa'daki kan donduran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Ramazan Çakmak isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşine ve 3 çocuğuna işkence etmişti.

Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma

Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma

Şanlıurfa'daki kan donduran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Ramazan Çakmak isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşine ve 3 çocuğuna işkence etmişti.

06 Kasım 2020 Cuma 13:24
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Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan cani adamın mahkemede verdiği ifade duyanları şaşkına çevirdi. Çakmak, yaptığı savunmada "Çocukları annelerinin yanından alıp getirdiğimde evde kayınvalidem tarafından yapılan muska buldum. Kendimi kaybedip çocukları dövdüm. Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sopa ve kemer de kullandım ancak çok pişmanım" dedi. Çakmak'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. 4 çocuk annesi Narin Çakmak da 6 ay önce ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı.

Ramazan Çakmak, 2 ay önce 'vakit geçirme bahanesi' ile çocuklarını alıp, evine götürdü. Ancak geri getirmedi. Bunun üzerine Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. Ancak Ramazan Çakmak, eşine şiddet uyguladı. Narin Çakmak, 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden dışarı çıkan 2'si kız, 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak 16 Eylül günü tutuklandı.

"KAYINVALİDEM MUSKA YAPTIRIP EVE BIRAKTI, KEMER VE SOPA İLE DÖVDÜM"

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Ramazan Çakmak, eşinin evden ayrılmasının ardından tekrar barışmak istediğini, ancak mümkün olmayınca intihara kalkışarak, kendisini silahla yaraladığını söyledi.

Hastanede tedavi gördüğünü ve vakit geçirmek için çocuklarını alarak eve geldiğini, bu sırada kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirten Ramazan Çakmak, "Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm. Ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Birkaç tokat attım. Ben çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım ancak çok pişmanım" dedi. Mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dosyada adı geçen çocukların işkence görmesine şahit olan komşunun tanık olarak dinlenmesini talep eden Avukat Ilık, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Sanık babanın avukatı ise müvekkilinin tahliye edilerek psikolojik tedavi görmesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:45
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