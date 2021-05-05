Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke...
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında En Çok Tercih Edilenlerden Oldu
KSÜ Öğrencileri, Staj Seferbirliği Programında...
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Kahramanmaraş’ta sokak hayvanlarına mama
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı Üniversiteler ile İstişare Toplantısında Konuştu
Rektör Can, Türkiye Maarif Vakfı...
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı

Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir baba, çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Annesi ile birlikte gözaltına alınan şahsın, babası ile eşi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelenerek evine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir baba, çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Annesi ile birlikte gözaltına alınan şahsın, babası ile eşi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelenerek evine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:21
banner459

Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda,poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Güven K., iddiaya göre eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi.

BABASI İLE EŞİNİN SIK SIK KONUŞTUĞUNU FARK ETTİ

Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası 51 yaşındaki Nazım K.'nın sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Güven K. ile babası arasında ses kayıtları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne 49 yaşındaki Münevver K. da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı. Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

ANNE-OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nın cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yı gözaltına alıp, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne-oğul, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu
Kahramanmaraş’ta kanun kaçağı yasağı ihlal edince yakalandı
Kahramanmaraş’ta kanun kaçağı yasağı ihlal edince yakalandı
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü!
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü!
Kahramanmaraş’ta genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor!
Kahramanmaraş’ta genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor!
Kaymakam, Ormanda Cinsel İlişkiye Girerken Basıldı
Kaymakam, Ormanda Cinsel İlişkiye Girerken Basıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber