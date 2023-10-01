İçişleri bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!

Meclis'in 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle bugün düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Saat 09.30 sıralarında TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarı'nda patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, yollar trafiğe kapatıldı.

YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.