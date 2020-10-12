Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 28°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza...
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva...
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:05
banner459

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kazılan bölgede çalışma yürüten 2 işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli'nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

- Çevredeki iki bina tahliye edilecek

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da olay yerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Okatan, daha sonra gazetecilere, 2 işçinin ölü olarak toprak altından çıkartıldığını belirterek "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız ve bu şekilde vatandaşlarımızın herhangi bir risk altında olmasını önleyeceğiz." dedi.

Bu arada, olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Son Güncelleme: 12.10.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Toprak KaymasıKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
Osmaniye'de PKK propagandası yapan şüpheli yakalandı
Osmaniye'de PKK propagandası yapan şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ta trafik kazası, 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası, 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber