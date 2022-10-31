Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Aşağımülk’ün Yolunu Yeniliyor
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Başkan Güngör: “Ecdadımız Vaktine Hazırdı”
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği Büyükşehir’le Sağlanıyor
Andırın’da Ulaşım Konforu ve Güvenliği...
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısına katıldı
Başkan Güngör, “Türkiye Yüzyılı” tanıtım...
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Habibe Öçal’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kahramanmaraş'ta zeytin toplayan adam uçuruma düşerek öldü!

Kahramanmaraş'ta zeytin topladığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta zeytin toplayan adam uçuruma düşerek öldü!

Kahramanmaraş'ta zeytin toplayan adam uçuruma düşerek öldü!

Kahramanmaraş'ta zeytin topladığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 18:53

Merkez Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kayabaşı (85), yakınlarıyla birlikte zeytin toplamak için kırsaldaki bahçesine gitti.

Zeytin topladığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Kayabaşı, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle aşağı inemeyen Kayabaşı'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Kayabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Kayabaşı'nın cesedi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 31.10.2022 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta oto hırsızları tutuklandı
Kahramanmaraş’ta oto hırsızları tutuklandı
Kahramanmaraş’ta otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2’si ağır 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2’si ağır 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta yola fırlayan çocuğa kamyon çarptı
Kahramanmaraş’ta yola fırlayan çocuğa kamyon çarptı
Kahramanmaraş’ta otomobil tıra ok gibi saplandı
Kahramanmaraş’ta otomobil tıra ok gibi saplandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber