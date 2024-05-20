Kahramanmaraş’ta 146 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 110 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 şahıs olmak üzere toplam 146 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 146 kişiden 62’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara yönelik yapılan denetimlerde; 105 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 60 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.