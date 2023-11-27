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Kahramanmaraş’ta 68 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 132 kişiden 68’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş’ta 68 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 68 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 132 kişiden 68’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

27 Kasım 2023 Pazartesi 15:14

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 20-27 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 95 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68 kişi tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 95,65 gram metamfetamin, 496 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 30 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 16 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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Kahramanmaraş’ta 68 Kişi Tutuklandı!
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