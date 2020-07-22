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Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:56

Alınan bilgiye göre, daha önce tartıştıkları ileri sürülen Y.G. ve Erkan Ç, merkez Onikişubat ilçesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerindeki bir petrol istasyonunda karşılaştı.

Y.G, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Ç'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erkan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kaçan Y.G'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKavgaYaralı
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