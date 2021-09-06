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Kahramanmaraş’ta cinayet

Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta cinayet

Kahramanmaraş’ta cinayet

Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:53
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde Halil Küpeli (30) ile Mehmet P. (24) arasında nedeni bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet P. Üzerinde bulunan bıçakla Halil Küpeli’ye saldırdı. Halil Küpeli vücuduna isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, Mehmet P. olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Halil Küpeli, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, suç aleti bıçak bir alt sokakta tespit etti. Polis ekiplerince eşkali belirlenen şüpheli, kıyafet değiştirerek izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri dikkati üzerine yarım saat sonra Hal Kavşağı civarında yaya olarak yakalanan şüpheli alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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