Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentte faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezinde FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Bu kapsamda Elbistan İlçesinde Terörle Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmada FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç., Pazarcık İlçesinde Terörle Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmada FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. yakalandı.

Yakalanan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.