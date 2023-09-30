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Kahramanmaraş’ta kaçan sürücüye ceza yağdı!

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan sürücü ile araç sahibine çeşitli suçlardan toplam 30 bin 870 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş’ta kaçan sürücüye ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta kaçan sürücüye ceza yağdı!

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan sürücü ile araç sahibine çeşitli suçlardan toplam 30 bin 870 lira para cezası uygulandı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 11:58

Olay, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde yaşandı. Aranması bulunan şüpheli aracı şehir merkezinde takibe alan polis ekipleri, şüpheli aracın önünü keserek dur ihtarında bulundular.

Ancak araç bariyerleri tepeleyerek şehrin güneyinden, batı köylerine doğru uzaklaştı. Operasyonu, hem polis ekipleri hem de kırsalda görev yapan jandarma birlikte yürüttü.

Uzun bir kovalamaca sonucunda şüpheli araç, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dadağlı Mahallesi kırsalında yakalandı. Hakkında birçok suç dosyası bulunan zanlı D.M.Ç gözaltına alınırken, trafiği birbirine kattığı ve ekiplerin dur ihtarına uymadığı için, şüpheliye 30 bin 870 TL idari para cezası kesildi.

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