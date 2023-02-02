Kahramanmaraş'ta kaybolan yaşlı adam, ölü bulundu.

Olay, Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi Taşbiçme Mahallesi'nde yaşandı. Belirtilen adreste yaşayan 83 yaşındaki Hasan Aksungur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD,sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin birkaç saat süren arama ve kurtarma çalışması neticesinde yaşlı adam, bir istinat duvarının yanında hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Aksungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksungur'un cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.