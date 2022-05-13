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Kahramanmaraş’ta konar göçerlere uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Komando timleri tarafından bölgedeki göçerlerin çadırlarında arama yapıldı.

Kahramanmaraş’ta konar göçerlere uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kahramanmaraş’ta konar göçerlere uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Komando timleri tarafından bölgedeki göçerlerin çadırlarında arama yapıldı.

13 Mayıs 2022 Cuma 10:30
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Elbistan'da, Çilingir Çayırı olarak adlandırılan bölgedeki göçerlere ait çadır ve araçlarda arama yapıldı. Kokuya duyarlı köpeklerinde katıldığı aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Çilingir Çayırı mevkiinde göçerlerin konakladığı çadırlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı ve satışının yapıldığı yönünde duyum alınması üzerine yetkililer harekete geçti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile birlikte harekete geçen güvenlik güçleri çadırların bulunduğu bölgede geniş kapsamlı arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Arama sonucunda 52 gram sentetik kannabionid (bonzai) maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

11 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Konar Göçerlere Uyuşturucu Baskını: 11 Gözaltı
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