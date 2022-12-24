Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde Hasan Naif yönetimindeki 46 MA 3661 plakalı motosikletle seyir halinde iken H.M.K.’nın idaresindeki 46 EF 798 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, M.Ö.’nün kullandığı 46 H 0514 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.