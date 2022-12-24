Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ Konusunu Ele Aldı
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’...
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde...
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle Anıyorum’
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle...

Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışmasının ardından halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışmasının ardından halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:15

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde Hasan Naif yönetimindeki 46 MA 3661 plakalı motosikletle seyir halinde iken H.M.K.’nın idaresindeki 46 EF 798 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, M.Ö.’nün kullandığı 46 H 0514 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Hava Sahası İHA’lara Yasaklandı
Kahramanmaraş Hava Sahası İHA’lara Yasaklandı
Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar
Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar
Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu!
Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu!
Kahramanmaraş’ta Bakır Kablo Çalan 4 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta Bakır Kablo Çalan 4 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber