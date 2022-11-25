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Kahramanmaraş’ta örgüt operasyonu!

Adana merkezli 5 ilde, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

Kahramanmaraş’ta örgüt operasyonu!

Kahramanmaraş’ta örgüt operasyonu!

Adana merkezli 5 ilde, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

25 Kasım 2022 Cuma 13:03

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "silah ve mühimmat ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" gibi suçları işlediklerini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için 5 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan 20 adreste 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 536 mermi, 500 gram uyuşturucu, 69 uyuşturucu hap ve 69 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş’ta örgüt Operasyonu!
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