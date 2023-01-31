Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...

Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, biri çocuk 2 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, biri çocuk 2 yaralı!

Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, biri çocuk 2 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

31 Ocak 2023 Salı 22:39

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Harboğazı mevkiinde T.B (64) yönetimindeki 01 AKZ 613 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Sevgül Büyükikiz (59) ile 6 yaşındaki M.B yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sevgül Büyükikiz, burada tapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı! 1 ölüBiri çocuk 2 Yaralı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı!
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı!
Kahramanmaraş’ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Elektrik Direğine Çarpan Araç Takla Attı; 1 Ölü Biri Ağır 2 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Elektrik Direğine Çarpan Araç Takla Attı; 1 Ölü Biri Ağır 2 Yaralı
Afşin’de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Afşin’de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Türkoğlu’nda hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı
Türkoğlu’nda hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber