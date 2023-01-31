Kahramanmaraş’ta otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, biri çocuk 2 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Harboğazı mevkiinde T.B (64) yönetimindeki 01 AKZ 613 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Sevgül Büyükikiz (59) ile 6 yaşındaki M.B yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sevgül Büyükikiz, burada tapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.