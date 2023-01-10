Kahramanmaraş’ta PKK’nın bomba deposu imha edildi!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla icra edilen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-Şehit J.Bnb. Tahsin Hasan Büyükçoban’ operasyonu yapıldı.

Çağlayancerit ilçe kırsalında yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo ve içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bomba köpeği Vida ile mayın köpeği Teras’ın da görev aldığı operasyonda patlayıcı ve maddelerle birlikte depo imha edildi.