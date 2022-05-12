Kahramanmaraş’ta Pkk’ya ait sığınak imha edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen Şehit J.Er. Hüseyin Karagöz operasyonu kapsamında Ekinözü ilçesine bağlı Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen yaşam sığınağı bulundu. Yaşam sığınağı içerisinde yapılan aramada muhtelif yiyecek malzemesi, mutfak tüpü, piknik tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri ve sığınak imha edilirken, bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.