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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın söndürüldü!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 2 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın söndürüldü!

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın söndürüldü!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 2 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:55
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Edinilen bilgiye göre, Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ali Coşkun Caddesi üzerinde yer alan tekstil fabrikasında gece yarısı yangın çıktı.

Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 23 itfaiye aracı, 60 personelin görev aldığı söndürme çalışmaları 2 saat sonra sonuç verdi.

Bir kişinin hafif yaralandığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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