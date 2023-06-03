Kahramanmaraş’ta termik santralindeki yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Afşin İşçesine bağlı Çoğulhan Mahallesinde yer alan B Termik Santralinin 3. ünitesinin baca gazı arıtma sisteminde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme ekipleri tarafından havadan ve karadan saatler süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü santralde yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.