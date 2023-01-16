Kahramanmaraş’ta tırla çarpışan araç şarampole yuvarlandı!

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen araç seyir halinde iken karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araç metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinden savrulan Nurettin E., Hüseyin E., Zübeyde U. ile Gizem A. ilk tedavileri olay yerinde yapılmasının ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastenelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.