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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

25 Kasım 2022 Cuma 12:37

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan iki aylık teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyonda şüphelilerden uyuşturucu madde temin ederek kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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