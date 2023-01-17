Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İ.D., A.A. ve A.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan kontrollerde farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.