Kahramanmaraş’taki trafik kazasında 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 130. kilometresi Doğankonak Mahallesi mevkinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipler sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.