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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’taki trafik kazasında 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’taki trafik kazasında 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’taki trafik kazasında 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:45

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 130. kilometresi Doğankonak Mahallesi mevkinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipler sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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