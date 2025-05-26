Olay dün öğlen saatlerinde İstanbul Şişli'de yaşandı. 48 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl önce Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında çalışmış, son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu. Çalık Holding'den tazminatını alamayan Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen parasını alamadı. Halk TV’nin haberine göre, dün Çalık Holding’e giden Eğrek yaklaşık 10 koruma tarafından dövülerek öldürüldü.

Eğrek, dün tazminatı hakkında konuşmak için Şişli'deki Çalık Holding binasına gitti. Gitmeden önce de bir video çekerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü.

Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Eğrek'i Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eğrek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eğrek'in yakınları, olay yerindeki polis ekiplerinin de sağlık görevlilerine Eğrek'in arbede esnasında kalp krizi geçirdiğini söylediğini aktardı. Oysa Eğrek'in yakınları 48 yaşındaki adamın gördüğü şiddet sonucu öldüğünü söyledi.