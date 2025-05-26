Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig play-off finalinde AyvalıkgücüBelediyespor’u 3-1 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Bu anlamlı galibiyet, sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda deprem sonrası ayağa kalkma mücadelesinin de simgesi oldu.

“Tüm Camiayı ve Kulüp Çalışanlarını Tebrik Ediyorum”

Play-off finalinde gösterdiği üstün performansla rakibini saf dışı bırakan Kahramanmaraş temsilcisi, camiasına büyük bir sevinç yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bu büyük başarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımla takımı tebrik etti. Başkan Görgel, mesajında, “Rabbime sonsuz şükürler olsun. 6 Şubat depremlerinde 14 sporcumuzu kaybettiğimiz İstiklalspor’umuz hamdolsun bugün play-off şampiyonu olarak 2. Lig’e yükseldi. O günden bugüne emek veren tüm kardeşlerime, kulüp yönetimimize, teknik heyete ve kahraman sporcularımıza teşekkür ediyorum. İstiklalspor’umuzun şampiyonluğu şehrimize hayırlı olsun”