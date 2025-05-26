Başkan Toptaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3-1'lik galibiyetle 2. Lig'e yükselen, hem şehrimizi hem Kahramanmaraş sevdalılarını sevince boğan Kahramanmaraş İstiklalspor'umuzu gönülden kutluyorum.Helal olsun size çocuklar, dört gözle sizleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklalspor, 3. Lig Play-Off Finali’nde AyvalıkgücüBelediyespor ile karşı karşıya geldi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Antalya’da oynanan mücadeleyi çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaşlarla birlikte stadyumda izledi.

Temsilcimiz, AyvalıkgücüBelediyespor’u 3-1 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösterirken, hem Antalya’da hem de Kahramanmaraş’ta büyük bir sevinç vardı.

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı tebrik mesajında Başkan Toptaş, takımın başarısının şehre moral ve umut verdiğini belirterek, Kahramanmaraş İstiklalspor'un elde ettiği bu önemli başarının, şehrin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcuları rahmetle andığını ifade etti.

Kahramanmaraş İstiklalspor’a önümüzdeki sezon 2. Lig’deki mücadelesinde başarılar dileyen Başkan Toptaş, takımın şehri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi. Toptaş, “Yeni sezonda 2. Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’a başarılar diliyor, şampiyonluk yolculuğunda emeği geçen tüm futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi yürekten kutluyoruz.Helal olsun size çocuklar! Şehrimiz sizinle gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.