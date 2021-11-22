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Muğla'daki feci kazada Kahramanmaraşlı uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında, araç içerisinde kalan Kahramanmaraşlı uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti.

Muğla'daki feci kazada Kahramanmaraşlı uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Muğla'daki feci kazada Kahramanmaraşlı uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında, araç içerisinde kalan Kahramanmaraşlı uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:17
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Muğla-Fethiye karayolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı.

Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu’nda görev yaptığı öğrenilen Kahramanmaraş-Göksun Küçükçamurlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme: 22.11.2021 18:43
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