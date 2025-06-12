Yaz aylarında artan piknik ve mangal etkinlikleri, dikkatsizlik sonucu her yıl binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına neden oluyor. Yetkililer, bu konuda topluma net ve sert bir uyarıda bulundu:

“Ne pikniğe, ne de mangala karşıyız. Biz sadece orman yangınına karşıyız.”

Vatandaşlara yapılan çağrıda, orman yangınlarının büyük bölümünün insan eliyle çıktığına dikkat çekilerek şu noktalara özellikle vurgu yapıldı:

Ateşli piknik, sadece izin verilen mesire alanlarında yapılmalıdır.

Orman içi ve yakınında yakılan her ateş, doğayı olduğu kadar insan hayatını da tehdit etmektedir. Gelişigüzel yakılan küçük bir ateş, kısa sürede büyüyerek büyük yangınlara dönüşebilmekte; orman ekosistemini ve yerleşim alanlarını tehdit etmektedir.

Ateş yakıldıysa, tamamen söndüğünden emin olunmadan bölge terk edilmemelidir.

Sönmemiş bir köz, rüzgârla taşınıp onlarca hektarlık alanı yok edebilir. Bu ihmal, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilir.

Yetkililer, her yaz yaşanan felaketlerin önüne geçebilmek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor. Her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi isteniyor.

Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil; canlıların yuvası, havanın kaynağı, geleceğin teminatıdır.

Ve bu değerli varlıklar, en çok insan dikkatsizliği nedeniyle yok oluyor.

Bu yaz ormanlar yanmasın. Bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini unutmayın.