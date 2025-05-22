Dava kapsamında, bir tarafta tahliye edilen sanıklar bulunurken, diğer tarafta tutukluluğun devam etmesi kritik bir tartışma konusu haline geldiğini kaydeden davanın avukatlarından Av. Erkan Erdem, yapılan açıklamada, bilirkişi raporunun detaylarına dikkat çekerek, “31 Temmuz 2024 tarihinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunda, inşaat müteahhidi Y.A. ile pastane tadilatında sorumlu tutulan E.D.’nin kusursuz bulunduğu belirtilmişti. Ancak rapora göre, yalnızca fenni mesul M.T.'nin tahliyesine karar verildi. Bu durum, E.D.’nin tutukluluğunun devam etmesiyle büyük bir çelişki oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Erdem, açıklamasının devamında ise; “Rapora göre, apartmanın yıkılmasına neden olan faktörler incelenmiş ve tüm sanıkların durumu detaylı şekilde değerlendirilmişti. E.D. ise, pastanede yapılan tadilatların yıkıma etkisinin olmadığını savunmuştu. Buna rağmen mahkeme, M.T.’nin tahliyesine karar verirken, E.D.’nin tutukluluğunun devam etmesi şaşkınlık yarattı. Her iki sanığın da durumunun objektif olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Pastanenin iç mimarı olan müvekkilimin suçsuz olduğu bilirkişi raporlarıyla sabittir. Ancak, tutukluluğun devamı kararı büyük bir tutarsızlık teşkil ediyor” şeklinde görüş bildirdi.

Davanın duruşması, 30 Eylül tarihine ertelenmişti.