Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehir merkezinde Azerbaycan Mahallesi’nde başlatılan üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mahalle içerisindeki ana ve ara arterlerde sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Yol konforunu ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen projede, asfalt seriminin yanı sıra çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Azerbaycan Mahallesi’ni modern bir kent dokusuna kavuşturacak projede, orta refüjlerin imalatı yapılırken, asfaltlanan güzergâhlarda ise yol çizgi çalışmaları ve yaya geçidi işaretlemeleri gibi yatay ve dikey trafik işaretlemeleri de titizlikle uygulanıyor.

Gerçekleştirilen yatırımla birlikte Azerbaycan Mahallesi; sıcak asfalt kaplaması, orta refüjleri, yaya geçitleri ve yol çizgi uygulamalarıyla estetik ve güvenli bir ulaşım altyapısına sahip oluyor.