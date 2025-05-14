Uzun yıllardır esnaf ve sanatkârın sesi olan Kuybu, bu kez engelli bireylerin hayatına dokunan anlamlı bir etkinlikle takdir topladı. Ahmet Kuybu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla, 50 ihtiyaç sahibi engelli bireye tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI TÖRENİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende, engelli bireylere yaşamlarını kolaylaştıracak tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Etkinlik, sadece Kahramanmaraş’tan değil, Türkiye’nin farklı illerinden gelen esnaf odaları başkanlarının da katılımıyla geniş yankı uyandırdı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in sponsorluk desteği, Sağlıklı Yaşam Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdul Kadir Zeki Gülmez’in organizasyonu ile hayata geçirildi.

Törende konuşan KMEOB Başkanı Ahmet Kuybu, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak adına üzerlerine düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Kuybu, “Bu anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Onların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

KATILIM YOĞUNDU, DESTEK BÜYÜKTÜ

Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnaf liderleri katılım gösterdi. Törende yer alan bazı önemli isimler şu şekilde:

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar

TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon

Başkan Kuybu, yaptığı açıklamada tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta TŞOF Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’e, organizasyonda büyük rol oynayan Abdul Kadir Zeki Gülmez’e, programa katılan değerli başkanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kuybu, sadece esnafın ekonomik sorunlarıyla değil, aynı zamanda sosyal hayata dair tüm sorunlarla da ilgilendiğini bir kez daha gösterdi. Yaptığı bu anlamlı etkinlik, STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları) için de örnek teşkil etti. Kuybu, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Esnafa hizmet görevimiz ne kadar önemliyse, toplumun dezavantajlı bireylerine destek olmak da o kadar kutsal bir görevdir. Bugün burada bunu bir kez daha göstermiş olduk. Yarın da aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

50 AİLEYE UMUT OLDULAR

Etkinlik kapsamında tekerlekli sandalye verilen aileler, yapılan yardımın hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, Başkan Ahmet Kuybu ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ettiler. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi temennisiyle program sona erdi.