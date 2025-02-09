Başkan Akarca, ziyarette AFAD ekipleri ve madencilerin felaketin ilk anlarından itibaren gösterdiği fedakârlığı ve özverili çalışmalarını vurgulayarak, Kahramanmaraş halkı adına minnettarlığını dile getirdi. Deprem bölgesinde yürütülen arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinin unutulmayacak bir dayanışma örneği olduğunu belirten Akarca, zor zamanlarda gösterilen bu birlikteliğin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Zonguldak AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve madenciler ise Kahramanmaraş’tan gelen bu anlamlı ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirterek, zor zamanlarda dayanışmanın önemine dikkat çekti. Güngör, AFAD ekipleri ve madencilerin her zaman yardıma hazır olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Akarca, Kahramanmaraş İstiklalspor’un sadece bir spor kulübü olmanın ötesinde, toplumsal duyarlılığı yüksek bir camia olduğunu belirterek, deprem sürecinde gösterilen desteğin asla unutulmayacağını ve her zaman dayanışma içinde olunması gerektiğini ifade etti.

Bu ziyaret, Türkiye’nin her koşulda kenetlenebildiğini ve zor zamanlarda sergilenen dayanışmanın, ülkenin en büyük gücü olduğunu bir kez daha gösterdi.