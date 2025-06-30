Kudüs’ün, Gazze’nin ve tüm mazlum coğrafyaların unutulmadığını göstermek amacıyla organize edilen program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Hafız AhmedSuci’nin tilavetiyle başlayan gecede, İstiklal Marşı’nın ardından programa geçildi. Filistin’in tarihi, bugünkü durumu ve Müslüman coğrafyadaki yansımaları; Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Filistinli akademisyen Dr. NihadAbunasser ve gazeteci-yazar Hamza Mercanoğlu tarafından farklı boyutlarıyla ele alındı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, salonda bulunan davetlilere hitap ederken yürekten ve sarsıcı bir çağrıda bulundu. Başkan Akpınar, “Filistin sadece bir toprak parçası değildir; Filistin Mescid-i Aksa’dır, Kudüs’tür, ümmetin namusudur,” diyerek, bu davanın tüm Müslümanların ortak meselesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında ümmetin birlik ihtiyacına da dikkat çeken Başkan Akpınar, “Gazze modern çağın en büyük insanlık sınavıdır. Ne yazık ki bu sınavda, ümmet olarak sınıfta kalıyoruz. Birlik olmadan dirlik olmaz. Ümmet birliğini sağlamadıkça, Kudüs özgür olmaz, Gazze huzura kavuşmaz,” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’ndan yükselen sesin sessizliği değil, dayanışmayı büyüteceğini belirterek, “Filistin için dua etmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, susmayacağız,” dedi.

Duygu dolu bu gecede, katılımcılar Filistin için tek yürek oldu. Gecenin sonunda, tüm kalpler Kudüs’e çevrildi, dualar Gazze için yükseldi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, bu anlamlı programla hem ümmet bilincine güçlü bir katkı sundu hem de Filistin davasına olan bağlılığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.