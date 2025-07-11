Akpınar: “Halkımızla birebir iletişim kurarak çözüm odaklı hizmet sunuyoruz.”

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği halk buluşmaları kapsamında bu kez Sütçü İmam Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahalle halkının talepleri dinlenerek çözüm noktasında gerekli adımlar atıldı.

Sütçü İmam Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Üzüm, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Toplantı boyunca vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Akpınar, belediyenin tüm birimlerini harekete geçirerek çözümler için talimat verdi.

Başkan Akpınar, "Mahalle ziyaretleri, sorunları yerinde görmek ve hemşehrilerimizle doğrudan temas kurmak açısından son derece kıymetli. Bu buluşmalar sayesinde hem belediye hizmetlerinin etkinliğini artırıyor hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında belediyecilik anlayışlarını da detaylandıran Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun her bir mahallesine eşit hizmet prensibiyle yaklaşıyoruz” dedi. “Belediyeciliği sadece şehir merkezinde değil, vatandaşımızın yaşadığı her noktada hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Akpınar, hizmet odaklı belediyecilik anlayışının tüm mahallelere yansıtılacağını belirtti.

Sütçü İmam Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, yol, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler gibi birçok konuda talepler iletildi. Başkan Akpınar ve ekibi, iletilen sorunların çözümü noktasında ilgili birimlere talimat vererek sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Akpınar, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Sütçü İmam Mahallesi halkına teşekkür ederek, “Bu tür buluşmalar sayesinde hem sorunlara çözüm üretiyor hem de vatandaşımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Bizler Dulkadiroğlu’nun her köşesine aynı yakınlıkta, aynı hassasiyetle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.