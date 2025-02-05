Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Akpınar, şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve vatandaşlara hizmet etme gayretlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat 2023, yüreklerimize derin bir hüzün ve acı bırakan bir tarihtir. O gece yaşadığımız büyük felaketle binlerce canımızı Rabbimize uğurladık. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Rabbim’den mekânlarının cennet olmasını diliyorum. Geride kalan ailelerine ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Onlar bize aziz şehitlerimizin emanetidir ve biz bu emanete her zaman sahip çıkacağız.

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır’ buyuruyor. Bizler de bu ilahi mesajla sabrettik, metanet gösterdik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya başladık. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Gönlümüz ve kapılarımız her zaman kardeşlerimize açıktır. Bu süreçte yaralarınızı sarmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü hizmet anlayışımızın temelinde, insana ve gönüllere dokunmak vardır."

Başkan Akpınar, dayanışmanın önemine vurgu yaparak mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bu imtihan bize hayatın ne kadar kısa ve geçici olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ancak dayanışma ve kardeşlik ruhuyla bu süreci aşacağımıza inancımız tamdır. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Dulkadiroğlu’muzu hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız. İlçemizde ve şehrimizde yaşayan insanların sıcak yuvalarına geçmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu aziz şehir, sabır ve gayretle yeniden ayağa kalkacak inşallah."

Başkan Akpınar, mesajında Dulkadiroğlu halkına verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.