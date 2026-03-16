Başkan Akpınar, mesajında Kadir Gecesi’nin İslam âlemi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğuna işaret eden Başkan Akpınar, Ramazan ayının manevi ikliminde idrak edilen bu müstesna gecenin, kalplerin arınmasına, gönüllerin iyilikte buluşmasına vesile olduğunu ifade etti.

Başkan Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ın en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği bu mübarek gece; affın, merhametin ve duaların kabul olduğu müstesna bir zaman dilimidir. Bu gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, gönüllerimizin iyilikte buluşmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kadir Gecesi’nin toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Akpınar, mesajının sonunda başta Dulkadiroğlu’nda yaşayan vatandaşlar olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Başkan Akpınar, “Bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor; tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.