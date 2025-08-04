“Bugün Afşin’imiz için çok kıymetli yatırımların temelini hep birlikte attık. Aynı zamanda sosyal hayatı canlandıracak Atatürk Parkı ve Belediye Sosyal Tesisleri’nin açılışını da gerçekleştirdik. Bu projelerin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin’de kamu yatırımları kapsamında hayata geçirilecek yeni hizmet binaları ve sosyal tesislerin temel atma programına katıldı. Afşin Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen törende, vatandaşlara daha kaliteli kamu hizmetlerinin sunulması amacıyla Yeni Belediye Hizmet Binası, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Taşkın Önleme Kanalı ve İlçe Tarım Hizmet Binasının temelleri atıldı. Törene; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ile kurum müdürleri de katılım sağladı. Program kapsamında ayrıca, yapımı ve düzenlemeleri tamamlanan Atatürk Parkı ve Belediye Sosyal Tesisleri de düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

“Afşin İçin, Kahramanmaraş İçin Hep Birlikte Çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, temel atma töreni ve açılış programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün Afşin’imiz için çok kıymetli yatırımların temelini hep birlikte attık. Yeni belediye hizmet binası, yüzme havuzu, tarım hizmet binası ve taşkın önleme kanalı gibi farklı alanlardaki projeler; hem hizmet kalitesini artıracak hem de yaşam standartlarını yükseltecek. Aynı zamanda sosyal hayatı canlandıracak Atatürk Parkı ve Belediye Sosyal Tesisleri’nin açılışını da gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, milletvekillerimize, Afşin Belediye Başkanımız Koray Kıraç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afşin için, Kahramanmaraş için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.