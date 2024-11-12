AK Parti Elbistan 8. Olağan Kongresi, Riva Düğün Salonu’nda büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştirildi. Kongrede; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kongrede Fatih Arslan, delegelerin oylarıyla AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olarak seçildi.

7 Ayda Elbistan’a 150 Milyon TL’lik Asfalt Yatırımı

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm ilçelerimiz gibi Elbistan’da da yatırımlarımızı çok ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Son 7 aylık süreçte Elbistan’da gerçekleştirdiğimiz asfalt yatırımının bedeli 150 Milyon TL. Depremde hasar gören ilçe otogarımızın güçlendirmesini tamamladık. İnşallah çevre düzenlemelerini de gerçekleştirerek ilçe halkımızın hizmetine sunacağız. Yine depremde barınma ve lojistik merkezi olarak kullanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin alt ve üstyapısını yeniden düzenledik. 6 aylık süre içerisinde Elbistan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 Milyon TL’lik destek sağladık” cümlelerini kaydetti.

Entegre Katık Atık Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi

Elbistan ve bölgedeki ilçelere hizmet verecek Entegre Katı Atık Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi’nin önemine değinen Başkan Görgel, “Elbistan’ın yanı sıra Ekinözü, Göksun, Afşin ve Nurhak ilçelerimize hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’nin yapımına başladık. 685 Milyon TL’lik bir yatırım.Bu kapsamda Elbistan’ın Nurhak Karayolu üzerindeki vahşi çöp depolama sahasını rehabilite ediyoruz. Gerek görüntü kirliliği gerekse çevre kirliliğine sebep olan alan bu kirlilikten arındırılacak ve bölge yeşil alana dönüşecek. Yine Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin, Göksun ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 Milyonluk bir yatırım olacak. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı” diye konuştu.

Elbistan Yeni Altyapısına Kavuşuyor

Elbistan’da devam eden ve planlanan altyapı yatırımlarından da bahseden Başkan Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehrimize sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik kaynakla Kahramanmaraş’ımızın altyapısını baştan uca yeniliyoruz. Elbistan’ımızda da İlçe Merkezi İçmesuyu Şebeke Yenileme İkmal projemizi hayata geçireceğiz. 550 Milyon TL’lik bir yatırım. Elbistan Kanalizasyon Kolektör Hattı projemizin de yer teslimini yaptık. Bu yatırımımızın maliyeti de 370 Milyon TL. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Elbistan’da tamamladığımız ve yapımına başladığımız yatırımların toplam değeri 2,5 Milyar TL. Elbistan’ımıza hayırlı olsun” dedi.