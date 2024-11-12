Başkan Mehmet Karaca, Yeşilyöre Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi Projesi’nin detaylarını duyurdu. Proje çalışmaları tamamlandığını belirten Karaca, “Yeşilyöre Mahallemizde, 2.000 metrekare alan üzerinde inşa edeceğimiz Millet Meydanı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Projemizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik birçok sosyal alan yer alacak” dedi.

Yeşilyöre Millet Bahçesi, çeşitli sosyal ve kültürel hizmetlerin sunulacağı bir alan olacak. Proje içerisinde şu alanlar bulunacak:

•Millet Konağı: Halkın bir araya gelebileceği, kültürel etkinlikler düzenlenebilecek bir sosyal alan.

•Kamelyalar: Dinlenme ve sosyal etkileşim alanları.

•Meydan Çeşmesi: Hem estetik hem de işlevsel bir su kaynağı.

•Bay ve Bayan Mescid: Hem erkekler hem de kadınlar için ayrı ibadet alanları.

•Lavabo ve Atm: Kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği hizmet noktaları.

Başkan Karaca, “Bu projede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını göz önünde bulundurarak, fonksiyonel ve estetik bir alan tasarlandı. Hem dinlenebileceğiniz hem de sosyal yaşamınıza katkı sağlayacak birçok özellik yer alacak,” diye belirtti.

Türkoğlu İçin Büyük Bir Yatırım

Karaca, projenin Türkoğlu için çok büyük bir önem taşıdığını vurguladı ve “Yeşilyöre Millet Bahçesi, ilçemiz için büyük bir kazanım olacak. Hem Yeşilyöre Mahallesi’ne değer katacak hem de çevre mahallelerdeki vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir yaşam alanı sunacak. Bu tür projelerle ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve sosyal bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyöre Mahallesi’nin Çehresi Değişecek

Yeşilyöre Millet Bahçesi, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda sosyal donatılarla desteklenmiş bir yaşam merkezi olacak. Başkan Karaca, bu projeyle birlikte Yeşilyöre Mahallesi’nin çehresinin değişeceğini, bölgedeki yaşam kalitesinin artacağını belirtti. “İlçemize kazandıracağımız bu değerli projenin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum,” diye ekledi.

Türkoğlu’nun Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Başkan Mehmet Karaca, Yeşilyöre Millet Bahçesi Projesi’nin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, ilçeye yapılacak diğer yatırımlar hakkında da müjdeler verdi. Türkoğlu’nun her geçen gün daha modern bir şehir olabilmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.