Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun’un oğlu Ahmet Hakan Akkoyun’un cenaze törenine katılarak Akkoyun ailesinin acısını paylaştı.

Merhum Ahmet Hakan Akkoyun’un cenaze namazı öğle namazına müteakip Tekir Merkez Camii’nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

“Akkoyun Ailesinin Acısını Yürekten Paylaşıyoruz”

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra şehir protokolünden birçok isim, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası Akkoyun ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Görgel, merhum Ahmet Hakan Akkoyun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi. Görgel, “Tekir Mahalle Muhtarımız Ali Akkoyun’un kıymetli evladını ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acılarını yürekten paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Merhumun mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.