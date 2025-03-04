“Kışla Parkımızı ve Kışla Camimizi ilçemize yakışır bir şekilde yeniden inşasına başlıyoruz. Andırın Otogarının yapımına da inşallah önümüzdeki aylarda başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi ilçe merkezimizin en yoğun kullanılan arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmalarının ardından aydınlatmaları da yeniledik. Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Andırın’da tamamladığımız yatırımların toplam maliyeti 165 Milyon TL” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “İlçemde İftar Var” temasıyla düzenlenen iftar programları kapsamında Andırın’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’in de katıldığı programda Başkan Görgel, ilk olarak ilçedeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesinin esnaf dostu projeleri ve destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Görgel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

İftar programının ardından Andırın Şehit Hakan TaşgıtÖğretmenevi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’a kazandırılan ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, ilçede yol yapımı, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

“Andırın’a Ciddi Alt ve Üstyapı Yatırımı Kazandırdık”

Muhtarlar buluşmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte Andırın’da tüm alanlarda ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize; 30 kilometre asfalt, 18 ton yama, 30 kilometre yol genişletme ve zemin iyileştirme, 40 bin metrekare kilit parke, 8 adet köprü menfez, 17 kilometre içmesuyu hattı, 1 adet kaptaj tesisi, 4 adet içmesuyu deposu inşa ettik. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 165 Milyon TL. İlçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda da yeni yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Alt ve Üstyapı İmalatlarımız Devam Ediyor”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Kışla Parkı’nın içerisinde bulunan Kışla Camimiz depremde yıkılmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizin en uğrak noktası olan Kışla Parkımızı ve Kışla Camimizi ilçemize yakışır bir şekilde yeniden inşasına başlıyoruz. Projesini hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yapımına başlayacağız. Andırın Otogarının yapımına da inşallah önümüzdeki aylarda başlayacağız. Söz verdiğimiz gibi ilçe merkezimizin en yoğun kullanılan arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmalarının ardından aydınlatmaları da yeniledik. Toplam 22 Milyon TL’lik yatırımla 3 arteri asfalt ve aydınlatmasıyla daha modern bir hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“Andırın’ı Sağlam Altyapıya Kavuşturuyoruz”

Başkan Görgel açıklamalarını, “Sosyal yardım noktasında da 10 ayda Andırın’da 10 Milyon TL’yi aşan bir desteğimiz oldu. İnşallah bunu artırarak sürdüreceğiz. 220 Milyonluk yatırımla Andırın’aAtıksu Arıtma Tesisi inşa ediyoruz, projemiz tamamlanmak üzere. İlçemizde 1,3 Milyar TL yatırımla planladığımız içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yenileme projemizi de İller Bankasıyla yapacak, cazibeli içmesuyu ve sağlam altyapıyı Andırın’a kazandıracağız inşallah” cümleleriyle noktaladı.