Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası için gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremleri sonrası göstermiş olduğu özveri ve gayretle asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren esnaflara teşekkür plaketi gönderdi.

“6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleriyle sarsıldığımız günlerde ortaya koyduğunuz özveri ve fedakârlıkla, yaşadığımız asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren sizlere şehrim ve hemşehrilerim adına en derin teşekkürlerimi sunarım” yazılı teşekkür plaketleri, esnaflar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı. Belgeler, sadece bir takdir göstergesi değil aynı zamanda toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bir nişanesi olarak değerlendirildi.

“Çok Onure Olduk”

Şehir esnaflarından Emrah Sümbül, “Deprem sürecinde hiçbir karşılık beklemeden elimizden geldiğince hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Herkes gibi bizler de elimizi taşın altına koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel sağ olsun bizlere teşekkür plaketi gönderdi. Çok onure olduk” diye konuştu. Halil Yücel, “Deprem sürecinde çay bahçemizde yaklaşık 80 kişiye elimizden geldiğince hizmet verdik. Zor günleri hep birlikte atlattık. Göndermiş olduğu bu plaketle bizleri onurlandıran Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Osman Domurcukgül, “Deprem sonrası sıcak yemek, giyim, çamaşır yıkama ve duş gibi hemşehrilerimize çeşitli alanlarda hizmet vermeye çalıştık. Her zaman şehrimize hizmete hazırız. Fırat Başkanımızın göndermiş olduğu bu teşekkür plaketi de bizleri çok gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

“Nazik Davranışı İçin Fırat Görgel Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Çiftaslan, “6 Şubat’ta hep birlikte çok büyük bir yıkım yaşadık. Asrın felaketi aynı zamanda büyük bir birlik, beraberlik ve dayanışmanın da simgesi oldu. İlk andan itibaren birbirimize sarılarak acılarımızı paylaştık. Dernek olarak bizler de geçici barınma merkezlerinde mobil duş kurulumu için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabi depremden en çok da çocuklar etkilendi. Bizler de çadır kentlerde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel de bizlere deprem sürecinde gösterdiğimiz gayretlerden dolayı teşekkür plaketi gönderdi. Bizlere de büyük bir sürpriz oldu. Nazik davranışı için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Esnaflar Olarak Deprem Sürecinde Ayakta Durduk”

Selçuk Karadal, “Asrın felaketinde biz de herkes gibi elimizden geleni yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, bugün bizlere teşekkür plaketi gönderdi. Gerçekten duygulanmamak elde değil. İnce düşüncesi için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Mehmet Uyduran, “Deprem sonrası vatandaşlarımız çok zor durumdaydı. Esnaflar olarak bizim ayakta durmamız gerekiyordu. Bizler de hemşehrilerimiz için elimizden gelen gayreti gösterdik. Nezaketli davranışı için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Fatih Solak ise, “Şehrimizin kahraman ruhuyla bizler de deprem sürecinde şehrimiz için elimizi taşın altına koyduk. Fırat Görgel Başkanımız da sağ olsun bu teşekkür plaketine layık görmüş bizleri. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Başkan Görgel’e Teşekkür

Serhan Erdoğanyılmaz, “Deprem sonrası Başkonuş Yaylası tesisimizi depremzede hemşehrilerimize açtık. 2 ay boyunca 200’e yakın vatandaşımızı burada ağırladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, deprem sürecindeki çalışmalarımızdan dolayı bizlere teşekkür plaketi gönderdi. Nazik davranışı için sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Alican Börekçi, “Depremin ilk günü elimizde olan malzemelerimizle vatandaşlarımız için yemek hazırladık. 2 ay boyunca hemşehrilerimize yemek dağıttık. Fırat Görgel Başkanımız da sağ olsun deprem sürecindeki çalışmalarımız için bizlere teşekkür plaketi gönderdi” diye konuştu. Betül Zabun Kenger, “Dükkanımızda bulunan ilaç ve medikal malzemelerimizi ihtiyacı olan depremzede hemşehrilerimize ulaştırdık. Eczanemizi adeta bir yardım üssüne dönüştürdük. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in teşekkür plaketi elimize ulaştı. Gerçekten çok duygulandım. Nazik davranışı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.