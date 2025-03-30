Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Abdülhamid Han Camii’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Fırat Görgel, namaz sonrasında vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti.

Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını tamamlayarak bayrama ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Rabbimize şükürler olsun ki, bir bayrama daha ulaşmanın sevincini hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bugün, bayram namazının ardından vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaşma geleneğimizi devam ettirdik. Hamdolsun, hep birlikteyiz, biriz ve beraberiz. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı’mızın başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.